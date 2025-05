Pattada si stringe nel ricordo di Marco Mameli, contro il silenzio e la violenza  

Stasera, venerdì 16 maggio, Pattada si raccoglie in preghiera e in cammino per ricordare Marco Mameli, il 22enne di Ilbono ucciso a Bari Sardo durante la notte di Carnevale. Alle ore 19, nella chiesa del Carmelo, sarà il vescovo di Ozieri Corrado Melis a celebrare la messa in sua memoria. A seguire, alle 19:30, partirà una fiaccolata per le vie del paese, unita nel dolore e nel rifiuto della violenza.

L’iniziativa, promossa dalla parrocchia Santa Sabina e dal Comune di Pattada — paese d’origine di Cristina, la ragazza di Marco — vuole essere un segno di vicinanza alla famiglia del giovane, ma anche un appello collettivo a non tacere. Dai paesi coinvolti — Ilbono, Loceri e Bari Sardo — finora non è emersa alcuna testimonianza utile. Eppure, la coltellata che ha strappato la vita a Marco è arrivata in mezzo alla folla festante, in una stradina laterale durante i festeggiamenti il primo marzo.

In piazza a Pattada, intanto, sono comparsi i cartelloni colorati preparati dai bambini della scuola primaria: messaggi semplici e profondi, per dire no alla violenza con il linguaggio più potente di tutti — quello dell’innocenza e della speranza.