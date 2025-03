Il Consiglio regionale si prende un altro mese di tempo per approvare la Manovra Finanziaria. Con 27 voti a favore e 20 contrari, l’Aula ha dato il via libera all’esercizio provvisorio per aprile, utilizzando l’ultimo mese disponibile. Il dibattito si è acceso, con il centrodestra all’attacco.

"Oggi è una giornata storica, ma in negativo", ha dichiarato Fausto Piga (FdI). "Non accadeva dal 2013 che la Regione approvasse il bilancio ad aprile. State cincischiando, avete accumulato un ritardo allarmante e doloso". Critica anche Alice Aroni (Udc): "Vi avevamo avvisato che dare priorità alla legge sullo spoil system sanitario avrebbe paralizzato la Regione per mesi". E avverte: "Se la ‘riformina’ sarà impugnata, avrete il record del 100% di norme sanitarie bocciate".

Dalla Giunta, l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni (Pd) respinge le accuse: "Non siamo né rassegnati, né imbarazzati. Avevamo messo in conto qualche ritardo, poi l’ingorgo legislativo ha allungato i tempi. L’obiettivo, dalla prossima sessione, è arrivare per tempo". Meloni fa appello al centrodestra: "Ci sono le condizioni per continuare il dialogo e procedere spediti verso l’approvazione della manovra".

Domani alle 16 il Consiglio si riunirà in seduta congiunta con il Consiglio delle Autonomie locali.