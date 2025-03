Sei anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, commessi a Cagliari tra l’aprile 2017 e il maggio 2018, è la condanna per una donna di 40 anni, residente a Sanluri, già conosciuta dalle Forze dell’Ordine e precedentemente sotto arresti domiciliari per gli stessi reati.

L'arresto, scaturito ieri, domenica 30 marzo, da parte dei Carabinieri della Stazione di Sanluri, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, era stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

Dopo le procedure di rito, è stata trasferita presso la casa circondariale di Uta, per essere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.