L'Italia affronterà una settimana movimentata con un susseguirsi di condizioni meteorologiche estreme. Si comincia con un'onda di freddo e maltempo, seguita dal ritorno dell'anticiclone africano che interesserà soprattutto alcune regioni.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, nelle prossime ore ci saranno piogge al Centrosud e in Sicilia, con possibili temporali e nubifragi. Il Maestrale e il Grecale soffieranno intensi anche in Sardegna abbassando le temperature al di sotto della media stagionale. Anche la neve farà il suo ritorno sull'Appennino, in particolare su Abruzzo, Molise e Lazio, a partire dai 800/900 metri, un evento insolito per l'inizio di aprile. A partire da mercoledì 2 aprile, l'alta pressione subtropicale porterà di nuovo il bel tempo.

L'anticiclone africano proveniente dal Sahara si estenderà sul Mediterraneo per poi spostarsi verso l'Europa centrale. Oltre al sole, ci sarà un aumento delle temperature con punte di 20-22°C al Nord. Al Sud continueranno i venti settentrionali. Queste condizioni dovrebbero mantenersi fino al weekend, con possibilità di temporali sabato in alcune regioni. Aprile si preannuncia quindi come un mese caratterizzato da una forte variabilità atmosferica, con continui cambiamenti tipici della primavera.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 31 marzo

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sul settore occidentale nelle prime ore del giorno. Nebbie o foschie sul settore occidentale nelle ore più fredde.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento principalmente sul settore orientale.

Venti: prevalentemente deboli dai quadranti occidentali con tendenza a disporsi da quelli settentrionali dal pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi, agitati sul settore occidentale nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per domani, martedì 1 aprile

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa dalle ore centrali associata a precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli.

Temperature: in diminuzione, principalmente nei valori massimi.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sino a forti sulle coste orientali e della Gallura. Attenuazione della ventilazione e tendenza alla variabilità in serata.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di mercoledì e la prima parte di giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte di giovedì. Le temperature minime tenderanno a un aumento, mentre le massime saranno stazionarie mercoledì e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno prevalentemente deboli dai quadranti orientali. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione sul settore orientale.