Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, ha sollevato interrogativi sull'atteso bando per la creazione di un collegamento aereo diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti d'America. Truzzu ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale dei Trasporti, Barbara Manca, in merito alle risorse previste per questo progetto.

"Quali saranno i tempi del bando per la realizzazione del collegamento aereo diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti d’America, ma soprattutto quali e quante risorse saranno destinate alla sua realizzazione?" ha chiesto Truzzu riferendosi all'annunciata pubblicazione di un bando, riservato alle compagnie aeree, per favorire la realizzazione del collegamento diretto Sardegna-Usa a partire dal 2026, come prefigurato dall’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.

Truzzu ha espresso ottimismo riguardo all'impatto positivo che questo collegamento potrebbe avere sul settore turistico e agroalimentare, aprendo nuove opportunità di mercato. Tuttavia, ha anche manifestato la speranza che non si tratti solo di una promessa propagandistica da parte della Giunta Todde.

"Una notizia che ha suscitato particolare entusiasmo e che potrebbe incidere in maniera positiva sia sul mercato turistico che su quello agroalimentare, facilitando l’apertura di nuove opportunità di mercato. L'auspicio è che non sia l'ennesimo promessa-spot della Giunta Todde, specializzata in annunci propagandistici", ha aggiunto Truzzu.