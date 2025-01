Il medico infettivologo di Sassari Antonio Pintus ha ottenuto giustizia dopo essere stato oggetto di insulti e offese sui social da parte di una signora no vax. La donna responsabile degli insulti è stata condannata a risarcire il danno monetario e a coprire le spese legali, come spiegato direttamente dal dottor Pintus che ha condiviso alcuni screenshot delle offese ricevute. In uno di essi si legge:

"Poveraccio - si legge - Da quando c'è il covid ha specificato nel suo nome la sua qualifica... medico infettivologo...riteneva che finalmente fosse arrivato il suo momento... Finalmente era arrivato momento in cui si sarebbe sentito importante e addirittura affascinante. Qualche donna finalmente avrebbe accettato di conigliare con lui, non gli sembrava vero".

Condannata una no vax

Il medico specialista in malattie infettive ha commentato: "Alla fine chi insulta e offende in modo totalmente gratuito, volgare e violento non la passa liscia, la signora in questione che mi aveva duramente attaccato, sul piano professionale e personale, solo perché facevo il mio dovere di medico durante la pandemia di Sars-Cov2, e’ stata condannata a risarcirmi monetariamente, in più dovrà pagare pure le spese legali, i novax non sono in grado di argomentare nulla a parte offendere e minacciare, sono questa roba qua…ringrazio l’Avvocato Antonello Satta e i suoi colleghi che mi hanno supportato con professionalità e grande empatia umana”.