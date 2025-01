Il Tribunale di Cagliari ha emesso una sentenza definitiva che ha disposto la confisca di tre ville costruite illegalmente nell'agro di Domus de Maria, in un'area agricola soggetta a vincolo paesaggistico.

Nel 2012, durante un'indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Servizio Territoriale di Cagliari del Corpo Forestale, è emerso che le tre ville erano state costruite in un'area designata come "zona E agricola" dal piano urbanistico comunale e vincolata dal Piano Paesaggistico Regionale. Nonostante il vincolo paesaggistico che consentiva solo la costruzione di edifici legati all'attività agricola, è stato scoperto un illecito progetto di lottizzazione di terreni agricoli per la realizzazione delle ville di lusso.

Il processo, avviato a seguito delle indagini, si è concluso in primo grado nel marzo 2018, con la condanna di tutti gli otto imputati (proprietari, costruttori, progettisti, tecnici e dirigenti comunali). Successivamente, nei gradi di giudizio successivi, ai quali gli imputati hanno fatto appello, è intervenuta la prescrizione per i reati contestati, a eccezione della misura cautelare del sequestro degli immobili.

Con sentenza definitiva della Corte d'Appello del Tribunale di Cagliari, emessa il 29 novembre 2024, l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Cagliari ha disposto la notifica della confisca degli immobili ai proprietari e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri immobiliari.

La prescrizione ha riguardato esclusivamente le responsabilità personali degli imputati e non i beni sottoposti a sequestro preventivo. Per il reato di lottizzazione abusiva, infatti, la legge prevede comunque la confisca dei beni, che diventano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Qualora non vengano acquisiti per pubblica utilità dall'Ente locale, gli immobili saranno destinati alla demolizione.

Questo risultato rappresenta un successo per l'attività svolta dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che si impegna nel contrastare la speculazione edilizia e proteggere le aree di grande valore paesaggistico attraverso controlli mirati sul territorio.