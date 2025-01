È di due feriti gravi il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte a Cagliari. Due le auto coinvolte, una delle quali ha percorso contromano la 131 dir e l'Asse mediano, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e finendo la sua corsa proprio contro una vettura.

L'incidente

Un uomo di 84 anni proveniente da Villaspeciosa e un giovane di 28 anni da Cagliari sono stati ricoverati in gravi condizioni rispettivamente al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita nonostante il violento impatto.

Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, l'uomo anziano alla guida di una Renault Megane ha viaggiato contromano sulla 131 dir e sull'Asse Mediano per circa dieci chilometri, causando panico tra gli altri automobilisti. Numerose segnalazioni sono state fatte alle autorità, ma non è stato possibile fermare il veicolo in tempo. Poco dopo la mezzanotte, la Megane si è scontrata frontalmente con una Clio guidata dal giovane, all'altezza del cavalcavia di Genneruxi, causando un impatto violento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze del 118 per prestare soccorso alle vittime. L'anziano è stato trasportato in ospedale con gravi traumi al petto e al collo, mentre il giovane è stato portato in pronto soccorso a Monserrato per ricevere le cure necessarie.