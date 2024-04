Lotta salvezza in Serie A: il calendario del Cagliari

Venerdì (ore 20:45) arriva la Juventus

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Fabio Murru

“C’è ancora da lottare, la nave non è ancora in porto, non abbiamo fatto nulla. Dovremo giocare contro un’altra big, ora arriva la Juve: sarà un’altra gara molto difficile. Loro ti aspettano, ripartono in contropiede. Hanno calciatori che sanno saltare l’uomo: dovremmo fare un’altra gara stupenda per farcela. E con noi ci saranno i nostri tifosi, non giocheremo soli”. Queste sono state le parole di mister Ranieri al termine della gara contro l’Inter, in cui i rossoblu hanno conquistato “un punto che vale oro” in chiave salvezza.

Il Cagliari, con 31 punti, si trova al quattordicesimo posto in classica, ma i punti che la separano dalle altre squadre sono una manciata (ad esclusione della Salernitana che resta fanalino di coda con soli). A giocarsi la permanenza nella massima serie, oltre ai sardi, sono: Lecce (32 punti); Udinese (28 punti); Verona (28 punti); Empoli (28 punti); Frosinone (27 punti); Sassuolo (26 punti); Salernitana (15 punti).

IL CALENDARIO DEL CAGLIARI: Cagliari-Juventus (33^ giornata); Genoa-Cagliari (34^ giornata); Cagliari-Lecce (35^ giornata); Milan-Cagliari (36^ giornata); Sassuolo-Cagliari (37^ giornata); Cagliari-Fiorentina (38^ giornata)

LA SITUAZIONE NEGLI SCONTRI DIRETTI: In vantaggio con l’Empoli e la Salernitana; in parità con l’Udinese; in svantaggio rispetto a Frosinone e Verona. Deve ancora giocare il ritorno contro Lecce e Sassuolo.

LA JUVENTUS: Venerdì prossimo, 19 aprile, alle ore 20:45, all’Unipol Domus i rossoblù ospiteranno la Juventus. “Possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre, soprattutto in casa nostra con i nostri tifosi a supportarci”, ha detto Nicolas Viola, autore del gol del 2-2 contro l’Inter, al termine della gara. “La forza di questa squadra è il gruppo e la determinazione nel non voler mollare mai, stiamo facendo bene ma bisogna stare attenti perché in zona salvezza la distanza è minima e tutte le squadre riescono a far punti. È ancora lunga ma noi lotteremo fino all’ultima partita”, ha sottolineato il calciatore.

PREZZI BIGLIETTI CAGLIARI – JUVE: Distinti: 140€; Tribuna Blu: 190 €; Tribuna Rossa: 240 €.