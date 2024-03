Cagliari: il match pasquale col Verona vale una fetta di salvezza

Importanti rientri in casa Cagliari per la sfida salvezza col Verona: tornano Gaetano, Luvumbo e forse Mina

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari si gioca una fetta di salvezza nel match pasquale contro il Verona. Ancora uno scontro diretto per i rossoblù che ospitano i veronesi lunedì 1 aprile.

L'Hellas è in ottima forma, nonostante la cessione in massa dei giocatori a gennaio. L'arrivo di nuovi prospetti ha rinvigorito la squadra allenata da Baroni, che ha risalito la china dimostrandosi avversario ostico e credibile.

Per la sfida tornano arruolabili Luvumbo e Gaetano, due ottime notizie per Ranieri che li impiegherà probabilmente dal primo minuto. In dubbio la presenza di Shomurodov dopo una botta rimediata in Nazionale.

Prova a recuperare anche Yerry Mina, altro tassello fondamentale nello scacchiere rossoblù. A centrocampo presenti Nandez e Deiola, insieme a Makoumbou. Guida l'attacco Lapadula.