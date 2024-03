Verso Cagliari-Salernitana. Ranieri avverte: “È una gara insidiosa”

“Dobbiamo essere concentrati a mille” dice l’allenatore rossoblu nella conferenza stampa dell’antivigilia

Di: Redazione Sardegna Live - foto di Fabio Murru

Sabato pomeriggio si gioca Cagliari-Salernitana, un’occasione unica per correre lontano dal terz'ultimo posto. Campani quasi spacciati, ma Claudio Ranieri avverte: non sarà facile. "E' importante vincere - ha detto l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa dell'antivigilia - ma so anche quanto può essere insidiosa questa partita. Perciò dobbiamo essere concentrati a mille per fare una buona gara. Ho già avvisato i ragazzi: la Salernitana, si è visto anche a Udine in una gara che poteva anche vincere, ha ottimi giocatori, veloci e pratici. E ha un allenatore propositivo che sa fare giocare la squadra. Sta a noi fare la nostra gara".

Solita partita con l'elmetto: "Gli episodi sono importanti e lo diventano ancora di più in questi momenti. La vittoria con l'Empoli? Ci ha confermato - prosegue Ranieri - che questa squadra ha voglia di lottare sino alla fine e che sino all'ultimo ci prova. E c'è proprio la consapevolezza di dover combattere sino all'ultimo secondo di ogni gara".

Ranieri sembra aver trovato formazione e assetto giusto: "Giusto continuare con chi è più in forma e sta giocando bene, ma io non ripudio quanto fatto in questo anno che sono a Cagliari". Lo spirito continua: "Non bisogna mai mollare soprattutto quando le cose non riescono. Perché o si sprofonda o si reagisce. Ogni partita ti può regalare sorrisi o tristezza. Ma è importante sempre dare tutto".

Lotta salvezza allargata anche grazie alla vittoria del Cagliari a Empoli: otto squadre in ballo. "Noi cerchiamo di fare un buon lavoro pensando alla gara che ci aspetta, la nostra forza deve essere quella di concentrarci su ogni partita".

Sperando nell'effetto Domus: "Con la loro presenza noi abbiamo chance in più: anche per questo abbiamo fatto più punti in casa. Anche se bisogna ringraziare chi ci segue sempre fuori casa: tifosi fondamentali".