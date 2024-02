Ruocco infiamma la gara, Diakité la decide: Torres batte Perugia

Il rigore di Diakité sancisce il successo della Torres dopo una grandissima prova contro il Perugia quarto, allontanata anche la Carrarese

Di: Giammaria Lavena

Si torna in campo al Vanni Sanna dove arriva il Perugia quarto per una sfida di altissimo profilo. Dopo il pesante successo con la Lucchese, la Torres è in cerca di conferme, ma soprattutto di rassicurazioni in termini di classifica. Le inseguitrici, infatti, adesso tallonano la compagine rossoblù: la Carrarese reduce da quattro successi consecutivi, il primo dei quali proprio nel roboante 5-1 contro i torresini, dista soltanto 5 punti; poi lo stesso Perugia, a sette lunghezze, vuole tentare il colpo grosso a Sassari per rifarsi sotto. Massima attenzione servirà dunque da parte dei sassaresi, che fra le mura amiche si giocano uno dei match più delicati della stagione. Sfumato il testa a testa col Cesena, infatti, per Scotto e compagni sarà fondamentale tenere un secondo posto che sino a qualche settimana fa sembrava blindato.

Per la sfida coi perugini Greco dovrà fare a meno di Zaccagno, squalificato dopo il doppio giallo rimediato a Lucca; dal primo dunque Garau. In difesa ancora out Antonelli, che potrebbe essere rimpiazzato ancora da Fabriani nel caso in cui riuscisse a recuperare dai problemi riscontrati dopo la trasferta toscana. Da capire se in mezzo al campo e in attacco il tecnico confermerà le scelte dell’ultima trasferta, con un modulo più contenitivo, oppure se proporrà il classico 11 a trazione anteriore. In dubbio anche la presenza di Giorico, come confermato ieri dall’allenatore capitolino, anche lui uscito acciaccato dal Porta Elisa.

Ecco le scelte di Alfonso Greco per la partita contro il Perugia: come detto, fra i i pali esordio dal 1' per Garau, in difesa Fabriani non recupera quindi spazio a Siniega insieme a Idda e Dametto. Sulle fasce Zambataro preferito a Liviero e Zecca riprende il posta da titolare, torna in panchina Masala. In mezzo al campo confermato Cester al fianco del recuperato Giorico. Davanti parte ancora Mastinu a supporto di Scotto e Diakité, che all'ultimo prende il posto di Fischnaller dopo che il centravanti altoatesino ha accusato un fastidio in fase di riscaldamento.

LE FORMAZIONI

Torres (3-4-1-2): Garau, Siniega, Idda, Dametto, Zecca, Cester, Giorico, Zambataro, Mastinu, Scotto, Díakité. Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Petriccione, Pinna, Rosi, Liviero, Nunziatini Masala, Lora, Verduci, Goglino, Ruocco, Fischnaller.

Perugia (3-5-2): Adamonis Mezzoni, Lewis, Dell'Orco, Paz, lannoni, Torrasi, Kouan, Lisi, Seghetti, Sylla. Allenatore: Alessandro Formisano. A disposizione: Abibi, Cancellieri, Matos, Ricci, Cudrig, Polizzi, Giunti, Souare, Viti.

Arbitro: Valerio Crezzini, Sez. di Siena. 

PRIMO TEMPO

Prima del fischio d'inizio un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incidente nel cantiere di via Mariti, a Firenze. La battuta del calcio d'inizio è del Perugia. Subito avanti la Torres con Scotto che serve in area Zambataro, ma l'esterno viene controllato dalla retroguardia e portato sul fondo, dove si perde il pallone. Al 3' Zecca, imbeccato alla grande, ha sui piedi l'occasione del vantaggio, ma il suo tentativo di scavalcare Adamonis si spegne sopra la traversa. Primo giallo del match al 4', per un intervento a centrocampo di Iannoni su Cester. Ottimo avvio dei sassaresi. finora perfetti in fase di riaggressione. All'11' pericolosissimo il Perugia da corner, con Seghetti che gira di testa sul cross di Lisi e sfiora il palo lontano a Zaccagno battuto. Ancora un pericolo al 13' sull'asse Seghetti-Lisi, ma il guardalinee segnala il fuorigioco; era stato comunque prodigioso Zecca a immolarsi sulla conclusione del numero 23 degli umbri. 

Al 16' pasticcio di Giorico che da ultimo uomo si fa intercettare all'altezza del centrocampo un lancio da Seghetti, l'attaccante ospite si invola verso l'area sassarese e a tu per tu con Garau spreca mandando clamorosamente al lato. Sospiro di sollievo al Vanni Sanna. Al 18' tentativo di Scotto dal limite dell'area: bella conclusione al volo del capitano rossoblù che termina però alta. Un minuto più tardi ancora Perugia pericoloso: Kouan prende il tempo ai difensori e stacca di testa, bravo Garau a distendersi. Bella partita adesso, le squadre giocano a viso aperto. Torres che però sta concedendo troppo campo agli avversari. Ottima iniziativa di Cester al 20', che arrivato in area crossa dal fondo e si conquista un calcio d'angolo. Due minuti più tardi ci prova Zambataro, palla però lontana dai pali di Adamonis.

Trenta sul cronometro: Lewis rischia grosso sulla pressione di Diakité, che per poco non gli scippa la sfera a due passi dall'estremo difensore. Entrata in ritardo al 34' del centravanti ivoriano della Torres che rimedia il cartellino giallo. Padroni di casa un po' frettolosi in questa fase, tanti i palloni persi in fase di costruzione che non stanno permettendo ai sassaresi di effettuare una manovra pulita. Al 40' i rossoblù si rifanno avanti con un tentativo di Giorico dal limite dell'area: tiro strozzato che sfila al lato. Ancora Torres: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla giunge a Dametto che stoppa e scarica un bel destro, Adamonis ben piazzato fa muro. Clamorosa occasione per i padroni di casa al 45': Scotto per Giorico, che dal fondo riesce a mettere un bel pallone in area per Diakité, l'attaccante conclude di testa da pochi passi ma la sua girata sfiora il palo lontano finendo sul fondo.

Due minuti di recupero. Dopo un intervento in ritardo su Mastinu termina la prima frazione. Un'ottima Torres va al riposo sul risultato di 0-0, rammarico da parte dei sassaresi per alcune occasioni non concretizzate al meglio, in particolare quella di Diakité sul finale di primo tempo. Una gara divertente ed equilibrata, che potrebbe regalarci ancora 45 minuti di bel calcio. Vedremo se all'intervallo Alfonso Greco apporterà qualche modifica alla formazione. 

SECONDO TEMPO

Le squadre tornano in campo, nessun cambio all'intervallo. Al 48' Torrasi rimedia il giallo dopo un duello aereo con Giorico. Ritmi più serrati in questa prima fase del secondo tempo, qualche timida iniziativa da entrambi i lati. Al 56' bella chiusura di Idda su Seghetti, corner per i perugini. Al 58' anche Zecca rimedia un'ammonizione dopo aver fermato una ripartenza condotta da Lisi. Ovazione del pubblico che accompagna l'imminente entrata in campo di Ruocco, applaudito; il fantasista campano è scivolato in panchina nelle ultime partite, ma le sue giocate potrebbero fare la differenza nella fase finale della gara. Cambio che avviene al 61', il numero 10 entra al posto di Scotto. Al 62' Dell'Orco si avventa su una respinta della difesa, la sua conclusione termina comoda fra le mani di Garau.

Al 65' Idda finisce sul taccuino dell'arbitro per un controllo di mano nei pressi della propria area. Sugli sviluppi del calcio di punizione la Torres recupera palla e riparte rapidamente in contropiede, filtrante di Ruocco per Mastinu leggermente lungo, Adamonis interviene in scivolata e sventa il pericolo. Buon momento per i rossoblù, le cui trame di gioco stanno costringendo gli umbri ad arretrare il baricentro. Al 70' primo cambio per il Perugia: Cancellieri al posto di Lisi. Tentativo di Zecca al 73', murato: calcio d'angolo per la Torres. Battuta corta dalla bandierina: scambio Giorico-Mastinu-Giorico, cross del centrocampista e schiacciata di testa di Diakité, palla che però termina fra le mani di Adamonis. Al 75' Sylla centra in area per Cancellieri, Siniega anticipa e allontana la sfera.

Calcio di rigore per la Torres al 76': lancio di Garau direttamente per Zecca, sponda dell'esterno che trova Mastinu, splendida palla del 21 per Ruocco, il fantasista finta il tiro e poi sterza verso il centro dell'area, Iannoni lo aggancia e Crezzini indica il dischetto. Dagli 11 metri Diakité: l'attaccante è glaciale e spiazza Adamonis. Gol pesantissimo e Torres in vantaggio. Partita che si infiamma adesso: ancora Zecca riceve palla e trova Ruocco al limite, il tiro del trequartista termina alto. Al 79' è il momento di Masala: il numero 8 prende il posto di Mastinu che lascia il campo fra gli applausi del pubblico di casa. Brivido per i rossoblù all'81' sul colpo di testa di Dell'Orco che sugli sviluppi di un corner non inquadra di poco la porta. Triplice cambio per i biancorossi: fuori Torrasi, Dell'Orco e Iannoni dentro Giunti, Polizzi e Matos. Perugia che adesso si riversa in avanti per riagguantare il pareggio.

La Torres si difende compatta e non concede spazi, ottima finora la prova difensiva dei sassaresi sino ad adesso. Ancora una grande giocata di Ruocco all'87', che in un fazzoletto di campo riesce a servire Cester, il centrocampista decide però di non concludere da buona posizione e premia l'accorrente Zambataro, il cui cross viene respinto. Cambio da entrambi i lati al 90': nel Perugia Cudrig per Paz, per la Torres Pinna al posto di Zecca. Nel frattempo il direttore di gara assegna 4 minuti di recupero. Ammonito Sylla dopo un diverbio con Dametto. Masala ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è debole e finisce fra le mani di Adamonis. Scorrono le lancette, la Torres prova a tenere il possesso: applausi per Ruocco che guadagna un calcio dalla bandierina; battuta corta e replica: Zambataro conquista il corner. Reiterato tentativo di battuta di un calcio di punizione da posizione troppo avanzata da parte dell'estremo difensore ospite che gli costa il giallo. Ci prova Sylla dopo un batti e ribatti: la sua conclusione termina in rimessa laterale.

Ultime speranze per il Perugia: calcio di punizione all'altezza della bandierina. Sugli sviluppi della battuta da fermo termina il match. La Torres ottiene una vittoria importantissima contro una diretta rivale e riprende la sua marcia, scacciando i perugini a -10 e la Carrarese (beffata nel finale ad Ancona) a -7. Un successo di spessore per i sassaresi, sancito dalla trasformazione dal dischetto di Diakité, freddissimo dagli 11 metri. Vittoria "scaccia crisi" grazie a una prova di grande solidità e sostanza. Dopo settimane difficili dalle parti del Vanni Sanna si ritorna a sorridere.