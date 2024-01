Il Cagliari ospita il Torino e celebra Riva

Rossoblù a caccia dei tre punti in una serata speciale

Di: Redazione Sardegna Live

E' una partita speciale quella di oggi all'Unipol Domus di Cagliari, dove arriva il Torino. Sarà infatti la prima dei rossoblù dopo la scomparsa del mito Gigi Riva. Non mancherà l'omaggio al campione isolano, con i giocatori che scenderanno in campo con una maglia speciale, priva di sponsor e con solo il numero 11, quello di Rombo di Tuono.

Verrà poi osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana. Per la partita contro i granata Ranieri non avrà a disposizione Marco Mancosu, sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Ritorna a disposizione invece Mateusz Wieteska. Davanti potrebbe esserci il tandem Petagna-Pavoletti dal primo minuto, ma non è escluso l'impiego di Sulemana con solo una punta supportata da Viola. A centrocampo le certezze sono Nandez, Prati e Makoumbou.

In difesa insieme a Zappa, Dossena e Wieteska dovrebbe agire Augello, ma rimane aperto il ballottaggio con Azzi, in porta ancora Scuffet. Le squadre scenderanno in campo questa sera alle 20:45.