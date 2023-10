Luvumbo e Viola non bastano, il Cagliari pareggia a Salerno

I gol tutti negli ultimi dieci minuti. I padroni di casa raggiungono per due volte i rossoblu

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari assapora per poco la prima vittoria in campionato. Luvumbo e Viola portano per due volte in vantaggio la squadra di Ranieri ma la Salernitana riacciuffa il pari.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Luvumbo va in rete con un bel diagonale ma il vantaggio del Cagliari viene annullato per fuorigioco. La decisione viene confermata dopo un veloce check con il Var. Al 35’ si vede Dia per la Salernitana ma al 37’ è ancora la squadra di Ranieri ad andare vicina al gol con un destro di Prati respinto in angolo da Costil.

Inizio di ripresa contrassegnato dai numerosi falli, soprattutto in mezzo al campo. I nuovi ingressi Viola e Jankto sembrano dare maggiore vivacità alla manovra rossoblu e proprio il ceco, al 79’, serve l’assist a Luvumbo per il vantaggio: l'attaccante colpisce con il mancino di prima e batte Clotil sul primo palo. All’86’ arriva il pareggio della Salernitana sull’asse Ikwuemesi – Dia, con quest’ultimo che calcia di prima e batte Scuffet. Neanche due giri di lancetta e il Cagliari è nuovamente avanti: bella giocata di Shomurodov che serve un cross perfetto dentro l’area per Viola che di testa batte Costil. Sembra finita qui ma nel secondo dei cinque minuti di recupero l’arbitro, dopo essersi consultato con il Var, concede un calcio di rigore per tocco di mano di Viola in area. Dal dischetto si presenta Dia che non sbaglia. Per il Cagliari un punto con tanti rimpianti.