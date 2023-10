Tonali ammette al pm: "Ho scommesso sul calcio e sul Milan"

Il centrocampista azzurro rischia una lunga squalifica

Di: Redazione Sardegna Live

Sandro Tonali rischia di essere squalificato a lungo. Il centrocampista del Newcastle è stato interrogato ieri per quasi tre ore dalla Procura di Torino e ha ammesso non solo di aver scommesso sul calcio, ma di averlo fatto anche sulle partite del Milan (sua ex squadra)

Nonostante le puntate sulla sua squadra, però, la violazione contestata a Tonali non sarebbe quella dell'illecito sportivo in quanto avrebbe scommesso solo sul Milan vincente ma resterebbe nel recinto dell'articolo 24 del Codice di giustizia sportiva, che punisce i giocatori che scommettono sul calcio con una pena minima di tre anni. Aver scommesso sul Milan rappresenterebbe comunque un'aggravante.

Il Newcastle United, attuale squadra di Sandro Tonali, ha rilasciato un comunicato riguardante la situazione del giocatore: "Il NUFC conferma che Tonali è sotto inchiesta in Italia in relazione a una attività di scommesse illegali. Sandro sta collaborando completamente con gli investigatori e continuerà a cooperare con le autorità. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere tutto il supporto dal club. Al momento Tonali e la società non possono commentare ulteriormente".