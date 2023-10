Jankto sul coming out: "Mi aspettavo fischi sugli spalti: non è mai successo"

"Tanti calciatori mi hanno scritto per ringraziarmi. Non è facile essere il primo a dire 'Sì, sono gay'"

Di: Redazione Sardegna Live

"Mi aspettavo che in trasferta qualcuno sugli spalti mi fischiasse. Invece non è mai successo". Così Jakub Jankto intervistato del Bbc's Lgbt sport podcast racconta la sua esperienza sui campi dopo il coming out. "E' un sollievo", ha aggiunto il centrocampista del Cagliari.

"Non è facile essere il primo giocatore che a questi livelli dice: 'Sì, sono gay'. E' una roba che genera pressioni", ha aggiunto il nazionale slovacco.

"Dopo diversi mesi posso dire che il coming out non è stato un errore. Tanti calciatori mi hanno scritto per ringraziarmi", ha concluso Jankto.