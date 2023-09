Mondiali di sollevamento pesi: doppio argento di Massidda

L'azzurro sale al secondo posto nel ranking olimpico per Parigi

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Sergio Massidda ha conquistato due medaglie d'argento (strappo con 137 kg e totale con 302 kg) ai Mondiali di sollevamento pesi in corso a Riad nella categoria 61kg, risultato che vale all'azzurro anche il secondo posto nel ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

L'atleta sardo è salito in pedana sollevando 135kg e in seconda prova ha rilanciato con 137kg, così ritoccando il suo precedente record italiano (135kg fatto ai Mondiali di Bogotà lo scorso dicembre) e fermandosi al secondo posto dietro i 141kg sollevati dal cinese Fabin Li. Nello slancio, ha aperto con un'alzata a 163kg e quindi al terzo tentativo ha sollevato 165kg, una misura che gli è valsa i 302 kg di totale con cui ha conquistato lo storico argento mondiale.

"Erano chili che sapevo di poter fare - dice Sergio Massidda - perché in palestra abbiamo lavorato molto duramente per raggiungerli. Gli sforzi hanno dato i risultati sperati, anzi, di slancio potevo fare anche qualcosa di più. Questa misura mi permette di essere secondo nel ranking olimpico. Posso dire che per Parigi ho messo il cinese Li nel mirino".

"E' stata un'emozione enorme - dice invece il ct azzurro Sebastiano Corbu -- Sergio è un atleta che riesce a mantenere freddezza e lucidità anche in condizioni di grande tensione. Anche stavolta ha dimostrato di essere un atleta di altissimo livello". "La 61 kg è una delle categorie più complicate di tutto il mondiale maschile, ha un peso specifico importante - dice con grande soddisfazione il Presidente Fipe Antonio Urso - e Sergio è andato a conquistare due medaglie importantissime che ci riempiono d'orgoglio, andando anche a migliorare il ranking olimpico".