Calcio, è ufficiale: Andrea Petagna giocherà nel Cagliari

Andrea Petagna è stato trasferito dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto

Di: Arianna Zedda, foto Informazione.it

L'attaccante Andrea Petagna indosserà ufficialmente la maglia rossoblù, trasferita al Cagliari dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto .

Il giocatore è arrivato già ieri notte in Sardegna .

" Felice di lavorare con Ranieri ", queste le prime parole del giocatore all'arrivo a Cagliari. In nottata l'annuncio ufficiale che consentirà alla punta di mettersi subito a disposizione del mister per la partita di sabato con il Bologna. Per il Cagliari, dopo l'infortunio di Pavoletti, è emergenza attacco. E Petagna arriva al momento giusto. Il mercato in entrata del Cagliari - salvo sorprese dell'ultimo momento - dovrebbe essere concluso. Potrebbero giocare invece Capradossi, Kourfalidis, Desogus e Pereiro.

L'ultimo arrivato, Petagna, classe 1995, è cresciuto nel vivaio del Milan e ha esordito in prima squadra a 17 anni contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League. Dopo Sampdoria, Latina, Vicenza ed Ascoli il passaggio all'Atalanta: nell'arco di due stagioni 75 gare, con 11 reti e 16 assist. Nell'estate 2018 trasferimento alla Spal: 36 presenze e 16 gol. L'anno successivo di nuovo in doppia cifra, segnando altre 12 reti. Poi Napoli (68 volte in campo con 9 gol e 8 assist) e quindi Monza: 5 reti e 7 assist in 31 gare.