Calcio: il Cagliari vola a Torino per sfidare il Toro nell'esordio in campionato

Il Cagliari si prepara per l'esordio in campionato, che si giocherà a casa del Torino lunedì 21 agosto alle 18:30

Di: Arianna Zedda

Il Cagliari si prepara per l'esordio in campionato, che si giocherà a casa del Torino lunedì 21 agosto alle 18:30 e, stando alle prime indiscrezioni, Ranieri potrebbe puntare sul nuovo acquisto Matteo Prati , centrocampista ex Spal che si è allenato questa mattina per la seconda volta insieme ai compagni, candidandosi così per un posto nella lista dei convocati.

Il tecnico ha dato molto spazio al possesso palla e ha dedicato parte dell'allenamento alla tattica. Rosa molto ampia nonostante gli indisponibili siano cinque, Lapadula, Rog, Mancosu, Desogus e Pereiro: con le nuove regole (anche quindici in panchina), il mister a Torino potrà avere tutti a disposizione per un eventuale ingresso in campo. Ma, oltre a comprare i giocatori chiesti da Ranieri (due difensori e un attaccante), il Cagliari dovrà pensare anche alle cessioni. In partenza almeno due tra Capradossi, Altare e Goldaniga. Soprattutto se dovesse arrivare il Chatzidiakos greco-olandese: nessun intoppo, il trasferimento in Italia potrebbe essere una questione di giorni. A centrocampo dovrebbe andare via Lella, al Venezia insieme ad Altare. Tra gli attaccanti in uscita Desogus e Pereiro. Con il primo che però potrebbe avere qualche chance di farsi vedere da Ranieri sino a gennaio.

Intanto la società ha deciso: lo zambiano Kingstone Mutandwa, in prova quest'estate, si trasferisce in Sardegna dall'Atletico Lusaka a titolo definitivo. Classe 2003, originario di Chibombo, in Zambia, Kingstone - questo il ritratto del club - è un attaccante dalla notevole struttura fisica, capace di abbinare velocità, atletismo e tecnica per arrivare al gol. Quest'estate è stato aggregato alla Primavera rossoblù ed è andato in gol il 9 agosto a Berna nell'amichevole contro l'Under 23 dello Young Boys. Partirà come fuori quota dalla Primavera, ma sarà tenuto d'occhio anche per la prima squadra. Cagliari però sempre alla ricerca di un bomber da schierare subito in campionato: su Colombo però, principale obiettivo rossoblu, ora non c'è solo il Genoa ma anche il Monza.