Juve e Allegri, il tweet di Lapo infiamma il tifo bianconero

"Voglio vedere la Juve tornare dove si merita"

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - La Juventus gioca male e perde contro il Sassuolo. Basta un tweet di Lapo Elkann per mandare in subbuglio la tifoseria, già impegnata in un vivace dibattito dopo l'ennesima prestazione opaca della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Elkann replica con un laconico "condivido" all'analisi del giornalista Maurizio Pistocchi, non propriamente un 'idolo' dei tifosi della Juventus su Twitter: "La Juve perde di corto muso una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità", scrive Pistocchi, evidenziando che "il Sassuolo ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio la Juve non ha futuro", aggiunge il giornalista. Il semplice "condivido" di Elkann - molto severo con la squadra nell'immediato dopopartita ("Non potete Dovete fare MEGLIO VERGOGNATEVI") - provoca la reazione di una serie di utenti. Lapo risponde, anche a chi deraglia subito insultando: "Voglio vedere la Juve tornare dove si merita", scrive Elkann