Udinese-Cagliari 5-1, totale disfatta per i rossoblù in Friuli

La cronaca

Di: Marco Orrù - Foto d'archivio

Sconfitta senza attenuanti per il Cagliari a Udine contro l’Udinese. Dopo i 4 gol subiti all’andata, altri 5 gol incassati dai bianconeri per i ragazzi di Mazzarri che escono con le ossa rotte anche dalla Dacia Arena. Dopo l’illusorio vantaggio di Joao Pedro il ciclone Beto si scaglia contro il Cagliari, tripletta per il portoghese, con le reti di Becao e Molina a completare il tutto. Una sconfitta, la quarta consecutiva per i rossoblù, molto pesante ai fini della corda salvezza, altro scontro diretto perso e distanza dal terz’ultimo posto che si potrebbe assottigliare ulteriormente in caso di risultato positivo del Genoa domani a Verona. E il calendario non aiuta visto che sabato prossimo all’Unipol Domus arriverà la Juventus.

LA CRONACA - Mazzarri inserisce Pereiro al posto di Pavoletti in attacco al fianco di Joao Pedro e propone Zappa sulla corsia destra con Ballanova dall’altra parte; di conseguenza Dalbert gioca da mezz’ala sinistra con Grassi e Deiola, fuori Baselli. In difesa il solito trio Goldaniga-Lovato-Altare e Cragno in porta. Nell’Udinese fuori la stella Deulofeu per infortunio.

L’avvio è di marca udinese con Beto che dopo otto minuti si presenta davanti a Cragno lanciato da Successo, ma il suo esterno finisce alto. La risposta del Cagliari all’11’ con Joao Pedro che lancia in profondità Dalbert, ma il destro del brasiliano a tu per tu con Silvestri e deviato in corner dal portiere con un breve passato al Cagliari. Dopo un avvio forte la partita verso la metà del primo tempo rallenta molto. Al 32’ il Cagliari passa in vantaggio: Deiola e Dalbert ripartono in contropiede, palla dentro per Joao Pedro che col sinistro trova una traiettoria imprendibile per Silvestri. Al 38’ pareggio dell’Udinese: dopo che Success non è intervenuto ad un passo dalla porta vuota, l’azione prosegue con Pereyra che la mette in mezzo e Becao batte Cragno dopo un doppio miracolo del portiere rossoblù prima su Udogie e poi su Beto. Al 43’ Udinese vicina al raddoppio: Beto va via a Lovato, mette in mezzo, Cragno sporca il pallone, arriva Pereyra che manda alto il tap-in! Al 45’, però, i friulani trovano il gol del 2-1 con Beto servito splendidamente da Pereyra libero di insaccare praticamente a porta vuota.

La ripresa si apre subito col tris dell’Udinese: contropiede di Beto che percorre 30 metri solo verso Cragno e poi ha la lucidità per battere il portiere rossoblù. Al 53’ Zappa va vicino alla rete con un destro che si spegne a fil di palo. Al 55’ dentro Keita e Baselli, fuori Altare e Deiola. Subito al tiro pericoloso proprio Keita che impegna severamente Silvestri con un bel destro in acrobazia. Al 59’, ancora in contropiede, arriva il gol del 4-1 dell’Udinese: Beto serve Successo che manda in profondità Molina che a sua volta batte Cragno con uno straordinario pallonetto. Al 65’ dentro Rog, che torna in campo dopo 15 mesi, fuori Zappa. Al 73’ arriva anche il 5-1 dell’Udinese ancora con Beto a porta vuota di testa su assist di Pussetto. Al 76’ dentro Carboni e Walukiewicz, anche lui al ritorno dopo diversi mesi, fuori Lovato e Pereiro. All’82’ espulso Grassi per doppia ammonizione. Senza nemmeno recupero finisce la partita alla Dacia Arena.