Dazn: "Problemi su Serie A risolti in pochi minuti"

Problemi durante Inter-Genoa e lamentele sui social per la prima di Serie A

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

La Serie A in streaming parte tra le polemiche per gli inconvenienti riscontrati dai fruitori di Dazn durante i primi due anticipi: Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. Il servizio è stato preso di mira sui social, dove in tanti hanno riferito di avere avuto problemi di buffering durante la visione. In merito, Dazn fa sapere che "c'è stato solo uno spike di qualche minuto su una delle cdn (la rete di server, ndr) globali all'inizio del match" e che il problema "è stato risolto in pochi minuti". "La app -dice Dazn- ora funziona regolarmente".