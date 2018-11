Cagliari, 5-1 contro la Primavera. Dessena: "Campionato in linea con le aspettative. In bocca al lupo a Cragno, Barella e Pavoletti"

Nella ripresa sono entrati Lykogiannis per Joao Pedro, Ceppitelli per Pisacane e Castro per Padoin. Il punteggio è stato poi arrotondato sul 5-1 grazie ai gol ancora di Sau e Cerri e di Dore per i giovani rossoblù.

Al termine del match ha parlato capitan Dessena: “È stata una partita di allenamento, è stata una buona sgambata. Conosciamo alcuni ragazzi della Primavera, ci hanno dato da fare. Cosa manca per il salto di qualità? Con la Spal abbiamo fatto un’ottima rimonta, una reazione importante che rappresenta uno step in più. Ora c’è la sosta e poi il Torino. Siamo in linea con le aspettative. Se abbiamo sentito i ragazzi in Nazionale? Sì, abbiamo scherzato con loro. Un grande in bocca al lupo a loro. Hanno dimostrato di poterci stare in Nazionale. Qui tutti parlano di Barella, ma anche Pavoletti è cresciuto tanto. Tutti sono cresciuti nella nostra squadra".