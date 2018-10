Nuovo look per il portale dell’e-commerce biancoblu

Presentato questa mattina il restyling del sito dinamostore.it

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Un sito ancora più moderno, sicuro e fruibile grazie alle tecnologie e il know how dello storico partner Numera Sistemi e Infirtmatica. È stato presentato questa mattina (26 ottobre), il restyling del sito dinamostore.it, il portale dell’e-commerce biancoblu.

«Quella dell' e-commerce è una parte molto importante dell’attività della società – ha dichiarato Renato Nicolai – e voglio sottolineare che quanto stiamo presentando oggi riguarda un tema fondamentale per la Dinamo, quello della sostenibilità, ed è chiaro che il merchandising sia online sia diretto siano fonte primaria di questo. Conosciamo l'entità dei numeri che produce questo settore nel calcio in termini di volumi di fatturato e se è chiaro che la pallacanestro non possa produrre numeri di questo tipo occorre sottolineare che il nostro Club da tanto tempo ha fatto del proprio merchandising una bandiera, non solamente per la sostenibilità ma anche per lè potenzialità che ha nell’avvicinare i propri tifosi, nell’identificarsi nella propria squadra. Proprio per questo – ha concluso – il nostro sforzo, con la collaborazione di Numera , è stato quello di implementare, migliorare e portare avanti i nostri servizi, già all’avanguardia proprio in questo campo rispetto alle nostre consorelle di Legabasket».

Per il direttore generale di Numera, Francesco Chiari «Il legame tra Dinamo e Numera è ormai consolidato nel tempo. Spesso avviare i legami è facile mentre diventa più complicato portarli avanti, perché bisogna alzare l’asticella, bisogna crescere con lo stesso passo, bisogna trovarsi effettivamente a sposare un modo comune di vedere le cose. Tutto questo con Dinamo si sta invece realizzando e, riprendendo il tema della sostenibilità, devo dire che noi in questo crediamo tanto, la nostra collaborazione, al di là della passione sportiva, del contesto di riferimento e delle amicizie che si creano, ha un obiettivo principale: aiutare la Dinamo a portare avanti la sua idea di squadra, di società e di movimento, che evidentemente deve avere una continuità. Il nostro contributo è quello di mettere a disposizione gli strumenti propri della nostra attività, che sono sostanzialmente quelli della tecnologia».

«Un anno fa – ha sottolineato Chiari – abbiamo presentato l’evoluzione della App iDinamo con i nuovi modelli sulle piattaforme IOS e Android, oggi è il turno del negozio virtuale, dell’e-commerce, che aveva bisogno di un refresh. Le due caratteristiche più importanti sulle quali abbiamo lavorato sono l’aspetto della sicurezza sugli pagamenti, già super garantita, innalzando ulteriormente il livello con protocolli che lavorano con margini di sicurezza ancora superiori; e poi la fruibilità: il sito deve essere raggiungibile e fruibile agevolmente in tutte le sue funzioni da qualunque tipo di dispositivo, con la creazione di una piattaforma che non debba essere adeguata a seconda dello strumento utilizzato. Queste sono le due principali caratteristiche che abbiamo apportato alla nuova versione del sito. Siamo fieri di aver dato la nostra collaborazione per lo sviluppo di questo aspetto dell’attività di una società al top in Italia e in Europa, che non è soltanto il simbolo di Sassari ma di una regione intera e che ha appassionati in tutto il mondo».