Empoli-Cagliari, Maran: «C'è grande voglia di iniziare. Mercato positivo»

Tradizionale conferenza stampa prima della prima partita di campionato in programma domani alle 20.30 allo Stadio Castellani

Di: Marco Orrù

Alla vigilia dell'esordio in campionato del Cagliari a Empoli, Mister Rolando Maran ha incontrato i giornalisti nella sala stampa di Asseminello. Queste le sue parole:

«Domani troviamo una squadra con tanto entusiasmo e che a inizio stagione può avere energie in più. Noi però pensiamo a noi stessi, abbiamo voglia di fare e dimostrare quel che valiamo. Servirà dedizione, costanza e sacrificio. Non vediamo l'ora di iniziare».

Il mercato? «Abbiamo fatto il possibile per migliorare questa squadra. La società si è mossa nel migliore dei modi. I ragazzi rimasti hanno qualità tecniche e morali e sono contento. Tutto è migliorabile quindi tutti dobbiamo dare il massimo per migliorarci. Ora dobbiamo diventare squadra. Bisogna inserire tutti quanti nel migliore dei modi».

Klavan? «È un giocatore importante. Mi dicono che ha grande entusiasmo e ha voglia di entrare in questa avventura. Questo è importante. Sono presupposti importanti. Quando lo vedrò capirò anche il suo stato fisico».

Giocare domani dopo i fatti di Genova? «Qualsiasi cosa si fosse fatta non sarebbe stata mai abbastanza. È stata una cosa che ha colpito tutti noi».

Barella? «Lo sto alternando in vari ruoli, sia da mezz'ala che da trequartista. Continuerò a farlo perché ha le caratteristiche giuste per poter fare entrambi i ruoli. Dove inserire il Cagliari in questo campionato? «Difficile fare una previsione perché c'è molto equilibrio. Noi ora dobbiamo essere bravi a venire fuori. Il livello si è alzato, sia in alto che in basso. Noi siamo in costruzione ancora è difficile dire dove ci possiamo collocare, dobbiamo correre forte».

Centrocampo ridotto? «La cessione di Deiola servirà a lui per crescere, così come quelle di Colombatto e Han. Abbiamo scelto di dargli più spazio altrove, ma come numero ci siamo».

Bradaric? «È come se fosse in ritiro ancora. Per domani ho ancora dei dubbi di formazione. Domani andremo comunque in campo per dare il massimo, come sempre».

Sau-Farias? «Il brasiliano è più propenso all'uno contro uno mentre Marco ha la capacità di cucire il gioco».