La Dinamo oltre l’Europa: dal 19 al 22 febbraio in Qatar per il “Sardinia Days”

Trasferta speciale a Doha per quattro giorni tra basket, eventi e incontri istituzionali

Di: Antonio Caria

Dal 19 al 22 febbraio, la squadra, lo staff e i dirigenti della Dinamo Banco di Sardegna parteciperanno al “Sardinia Days” a Doha, in Qatar. Una vetrina internazionale di rilievo per la società biancoblu, per poter ampliare i propri orizzonti e oltrepassare i confini dell’Europa per puntare all’internazionalizzazione, investendo in termini di patrimonio identitario e modello sportivo e mettere in cassaforte.

Ancora una volta, il club e la Regione Sardegna si trovano unite in progetto comune di sviluppo e valorizzazione dell’isola. L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità del presidente Francesco Pigliaru e degli assessori al Turismo e all’Industria Barbara Argiolas e Maria Grazia Piras, ha l’intento di portare la Sardegna e la sua ricca identità culturale, storica e naturalistica in un paese di grande forza economica e​ fortemente indirizzato a investire nello sport, in particolare proprio nella valorizzazione e promozione del basket di alto livello.

La stessa ha avuto, anche, il forte sostegno della Fip e del presidente Gianni Petrucci, oltre che della Qatar Basketball Federation e del suo presidente Ahmad Abdulrahman al-Muftah. L’evento clou sarà il 20 febbraio con la sfida tra i campioni della Dinamo e l’Al Wakrah, una delle squadre di basket emergenti in questa nazione.