Basket, si disputeranno a Cagliari le finali nazionali uinder 14 maschile e femminile

Appuntamento dal 24 giugno al 1° luglio

Di: Redazione Sardegna Live

Il Settore Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro ha assegnato a Cagliari le finali nazionali, maschile e femminile della categoria Under 14.

La manifestazione si disputerà in città dal 24 giugno al 1 luglio del 2018. Il capoluogo isolano per più di una settimana sarà invaso dalle formazioni giovanili provenienti da tutta Italia.

In tutto 36 squadre, così suddivise: 20 maschili e 16 femminili. saranno le squadre che vinceranno i rispettivi campionati regionali a contendersi in città il tricolore 2018 di categoria.

Sarà ovviamente presente anche la Sardegna con le squadre campioni regionali maschile e femminile under 14. Sicuramente una grande festa per la pallacanestro giovanile e non solo che porterà in città circa 2000 persone, tra atleti, dirigenti, accompagnatori, genitori e tifosi.

Non è la prima volta che Cagliari e il suo hinterland ospitano finali nazionali giovanili, nel 2009 (dal 29 giugno al 5 luglio), con le finali nazionali Under 15 femminile, manifestazione che si tenne anche l’anno successivo (28 giugno al 4 luglio). Nel 2011 la Fiba scelse Cagliari e la Sardegna per disputare la fase finale del Campionato Europeo Under 16 femminile (dall’ 11 al 21 agosto).

Nelle finali del 2009 miglior realizzatrice fu la giovanissima Cecilia Zandalasini che, proprio in Sardegna iniziò la sua fantastica carriera, vincendo il suo primo titolo giovanile (2010) e la sua prima medaglia europea nel 2011 (bronzo).