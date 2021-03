Coppa America 2021, Luna Rossa-New Zealand: regate rinviate

Regate rinviate per poco vento. La sfida resta sul 3-3

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Sono state rinviate per poco vento le regate della finale della Coppa America 2021 tra Luna Rossa e New Zealand che si sarebbero dovute disputare nella notte nel Golfo di Hauraki. La sfida resta dunque sul 3-3. Il vento non ha mai superato il limite minimo di 6.5 nodi previsto dal regolamento e, dopo oltre due ore di attesa, gli organizzatori hanno deciso di rinviare le regate a domani. Si torna quindi in acqua nella notte di lunedì, con partenza dalle ore 4.