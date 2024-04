La quartese Diana Puddu vince The Voice Italia

La 60enne casalinga di Quartu Sant'Elena ha conquistato il pubblico con la sua voce e le sue note travolgenti. E' lei la vincitrice di The Voice Italia

Di: Redazione Sardegna Live

La sua voce travolgente, la sua esuberanza artistica e le sue note vibranti hanno conquistato dal primo momento in cui è salita sul palco i giudici di The Voice Italia. Diana Puddu, 60enne casalinga di Quartu Sant'Elena, è entrata a far parte del team di Gigi D'Alessio che, particolarmente sorpreso dalla sua prima esibizione, aveva deciso di esercitare il "blocco" (con il quale ogni giudice ha la possibilità di impedire a uno degli altri 3 di ingaggiare il concorrente nella propria squadra) su Loredana Bertè, eliminando una potenziale "rivale" nell'acquisizione in squadra della cantante.

La sua interpretazione di "Ti sento" dei Matia Bazar l'ha lanciata verso un percorso netto e senza sbavature, che ha portato Diana dritta in finale, sbaragliando la concorrenza. Dalla sua Sardegna, sollecitata dal marito Paride, Diana Puddu è approdata così all'ultima serata, dove è salita sul palco portando davanti ai giudici "E' tutto un attimo" di Anna Oxa. Anche questa sera impeccabile, il suo giudice non ha potuto far altro che esprimere tutto il suo orgoglio per il percorso e la maturità artistica della spettacolare voce isolana: "Diana ha superato tutte le mie aspettative", ha detto Gigi D'Alessio, definendo le sue note pulite "come il mare cristallino della Sardegna".

A fronte di un'agguerrita concorrenza, anche nell'ultima serata Diana è riuscita a spiccare qualificandosi alle "final four", dove i quattro più votati dal pubblico di casa si contendono la vittoria finale esibendosi in un brano a loro scelta. Insieme a lei: Luca Minnelli, anch'esso del team Gigi D'Alessio, che come ultima canzone ha deciso di portare sul palco "Con te partirò" di Andrea Bocelli; Sonia Zanzi del team Clementino, con Bette Davis Eyes di Jackie DeShannon; Mario Rosini del team Arisa, con "In assenza di te" di Laura Pausini. Diana Puddu ha scelto invece come cavallo di battaglia proprio "Ti sento", la sua canzone d'esordio nel talent show, strappando ancora una volta la standing ovation di giudici e pubblico.

"Diana merita il voto di tutti gli italiani", ha ribadito Gigi D'Alessio dopo la sua ultima esibizione. E così è stato: i telespettatori hanno premiato Diana Puddu decretando la sua vittoria finale. Un successo meritato e quasi annunciato, dopo una serie di eccellenti prestazioni che hanno fatto conoscere al paese intero il talento dell'artista isolana.