"Amici", Kia non accede al serale, ma c'è un'altra possibilità

Alla cantante di Cagliari, Chiara Letizia Faedda, è stato proposto di presentarsi ai casting della prossima edizione

Di: Alessandra Leo

Non accederà al serale di questa edizione di “Amici”, Chiara Letizia Faedda, “Kia”, la cantante 19enne di Cagliari approdata lo scorso 16 gennaio al talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Durante la puntata pomeridiana di oggi, domenica 10 marzo, Kia, allieva seguita da Lorella Cuccarini, si è esibita con altri 4 allievi della scuola in presenza del maestro Beppe Vessicchio com il brano “La musica non c’è” di Coez, poi una cover e il suo inedito.

A Kia è stato proposto dalla sua insegnante Lorella Cuccarini di tentare i casting della prossima edizione, così da vivere l’esperienza della scuola dall’inizio.

Esperienza terminata, per ora, per la giovane cagliaritana che più volte ha lasciato piacevolmente incantati i presenti, soprattutto Paola Turci che le aveva fatto i complimenti: “A lei non manca nulla, per me è l’artista del futuro. La trovo stupenda, dotata di una presenza incredibile, una voce possente e in grado di interpretare ogni tipo di canzone”.

Chiara Letizia Faedda era entrata nella scuola più famosa d’Italia a seguito dell’uscita, volontaria, dei cantanti Mew e Matthew, che ha fatto sì che si liberassero due posti, occupati poi da Nahaze e Kia.

“La musica – aveva detto l'ex allieva di Amici - mi dà un senso di sollievo, e non mi fa mai sentire sola”.