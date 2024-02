Festival di Sanremo, la classifica della prima serata

Questa sera la co-conduttrice sarà Giorgia. La cantante festeggerà sul palco i 30 anni del brano “E poi”. Ecco tutti gli ospiti

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Instagram sanremorai

Al termine della prima lunga serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha svelato solo le prime cinque posizioni della classifica.

Come previsto dal regolamento, i trenta brani sono stati votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web. Nelle serate di mercoledì e giovedì, invece, voteranno le altre due giurie: il pubblico con il Televoto e la Giuria delle Radio, composta da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano.

LA CLASSIFICA Comanda al primo posto Loredana Bertè con “Pazza”, al secondo posto Angelina Mango con “La noia”, terzo posto per Annalisa con “Sinceramente”, al quarto Diodato con “Ti muovi” e al quinto posto Mahmood con “Tuta gold”. E a proposito di quest’ultimo, ricordiamo che venerdì 9 febbraio, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata ai duetti, il cantante il cui legame con la Sardegna è noto (la madre Anna è di Orosei) salirà sul palco con il tenore "Remunnu 'e Locu" di Bitti. Porteranno “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla.

Intanto ieri, martedì 6 febbraio, Amadeus è stato affiancato da Marco Mengoni, vincitore della passata edizione del Festival. Ospiti della serata sono stati la campionessa di sci Federica Brignone, l’attore Edoardo Leo che sarà protagonista della fiction Rai Il clandestino. Sul palco dell'Ariston anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite.

SECONDA SERATA Questa sera, la co-conduttrice sarà Giorgia. La cantante festeggerà sul palco i 30 anni del brano “E poi”. Nella seconda serata si esibiranno solamente 15 cantanti in gara, che saranno presentati dai restanti 15 artisti, che non canteranno nel corso della serata. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori avverranno attraverso un'estrazione a sorte che avrà luogo durante la conferenza stampa della mattina. Esprimeranno invece il voto per i Big sia il pubblico da casa tramite televoto sia la Giuria delle Radio. Alla fine della serata saranno comunicati sempre i primi 5 classificati.

Tra gli ospiti della seconda serata il pianista Giovanni Allevi, dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte; Leo Gassmann, che dà il volto a Califano nel film tv in onda su Rai1 domenica 11 febbraio, all'indomani della finale. Sul palco anche il cast di Mare fuori e la Nuova Orchestra Santa Balera per i 70 anni di Romagna mia.

Da piazza Colombo Rosa Chemical, mentre Bob Sinclar animerà la festa sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo.