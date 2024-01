Rai1. Marisa di Alghero vince 100mila euro ad Affari tuoi

Accompagnata dal marito David. Tra i numeri “da fare fuori” quasi subito il 18, giorno del matrimonio della coppia

Di: Redazione Sardegna Live

La Regione protagonista dell’ultima puntata di Affari Tuoi, programma in onda su Rai1condotto da Amadeus, è stata la Sardegna con Marisa Carboni, 39enne algherese, accompagnata dal marito David. Marito e moglie da quanti anni? Chiede Amadeus a inizio puntata, “Sette anni e ci conosciamo da circa dieci anni” racconta la coppia.

“Io sono una chimica, però in questo momento faccio la mamma e mi dedico a mio figlio che ha sei anni”, spiega Marisa quando rifiuta la prima offerta del dottore di 38mila euro. Mentre il marito è un consulente finanziario.

Al centro del game show 20 Pacchi contenenti altrettanti premi, il cui più alto è di 300mila euro.

La partita di Marisa e David inizia benissimo e così finisce: la coppia con il pacco numero 8, tenuto fino alla fine, si è portata a casa 100 mila euro.

Tra i numeri “da fare fuori” quasi subito il 18, giorno del matrimonio della coppia. Quel giorno “è andato tutto male – dice Marisa tra una risata e un’altra -. La mia conciatura è caduta dopo due ore. Ci siamo sposati in spiaggia ad Alghero. La sera, del 18 giugno, è piovuto e da fuori siamo dovuti correre dentro. Il direttore dell’albergo non aveva previsto la pioggia e ci ha abbandonato, è sparito”. Ma quindi, quanti soldi c’erano nel pacco 18? Zero. Per la coppia continua ad essere un numero “sfortunato”.

Marisa ha poi spiegato che i soldi le servono per realizzare il suo sogno, ovvero quello di portare avanti il progetto di centro relax per sole donne: “Non faccio il classico massaggio, ma io faccio i grattini. L’attività andava bene, ma non benissimo, per cui ho preferito chiudere, ma ho tenuto aperta la partiva iva. L’intento è di riaprire e di fare un centro più grande”.