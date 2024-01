Gigi D’Agostino super ospite a Sanremo 2024 dopo la malattia

Il Capitano pronto a far ballare il pubblico dopo 2 anni di assenza dalle scene

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Gigi D'Agostino

Sarà tra i super ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 Gigi D’Agostino, il famosissimo dj e produttore 55enne torinese che ha fatto ballare e sognare intere generazioni, soprattutto negli anni 90 e primo decennio del 2000.

Venerdì 10 febbraio, quarta serata del Festival, Gigi si esibirà sul palco, come annunciato da Amadeus, dopo 2 anni di assenza dalle scene a causa di un “grave male”, come l’aveva definito egli stesso. Gigi Dag torna a suonare dal vivo dopo aver fatto ritorno, qualche mese fa, sul web ad annunciare di stare meglio, dichiarazione che ha ricevuto migliaia di manifestazioni di affetto dai fan.

A dicembre 2021 il Dj aveva annunciato pubblicamente la sua malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo, è un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole – aveva scritto – Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. I vostri messaggi mi scaldano il cuore”.

A gennaio 2022 Gigi, che non ha mai svelato di che malattia è affetto, aveva postato una foto con il deambulatore e la didascalia: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e forza. Un abbraccio, grazie per i vostri pensieri”.

Dopo 2 mesi, a marzo 2022, aveva scritto un aggiornamento tutt’altro che incoraggiante: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti… voglio pensare sia un buon segno”.

Poi quel selfie in bianco e nero lo scorso dicembre aveva riacceso le speranze di tutt icoloro che lo amano e che negli ultimi due anni hanno continuato a sostenerlo. Alcuni erano andati sotto casa sua a intonare le canzoni più note come “L’amour toujours” o “La passion” per fargli sentire l’affetto e la vicinanza. A chi chiedeva come va, Gigi Dag ha risposto: “Ora va molto meglio”.