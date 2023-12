Cagliari, al via da martedì 19 le richieste dei pass per Mengoni

La procedura per il pass gratuito per il concerto di Capodanno con Marco Mengoni a Cagliari sarà attiva da martedì 19 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

La procedura di registrazione, con documento di identità, per ottenere il pass gratuito per il concerto di Capodanno che avrà come ospite Marco Mengoni alla Fiera di Cagliari, sarà attiva a partire dalle 16 di martedì 19 dicembre.

Per accedere CLICCA QUI

L'annuncio è arrivato dall'amministrazione comunale. “In ogni pass rilasciato - spiega una nota - verrà indicato il varco di ingresso dal quale sarà possibile accedere e il relativo settore da cui ho assistito allo spettacolo. Ogni spettatore dovrà esibire il pass nominativo e un documento di identità. Il pass è personale e non cedibile. Ogni utente potrà richiedere un massimo di quattro pass (compreso il proprio)”.

Verrà allestita un'apposita area riservata ai portatori di disabilità motoria, muniti di pass per sé e per gli eventuali accompagnatori. A garanzia del buon andamento delle registrazioni e della piena accessibilità informatica, verranno rese disponibili anche tranche successive di pass dalle 16 di mercoledì 20 dicembre.