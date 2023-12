C'è ancora domani di Paola Cortellesi sempre primo al box office

L'incasso totale è al momento di quasi 30 milioni di euro

Di: Adnkronos

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - 'C’è ancora domani' vince un altro weekend al botteghino, quello del 7–10 dicembre 2023: 1.552.745 euro (dati Cinetel), per un totale di 29.545.179 euro. L’opera prima di Paola Cortellesi è già il primo incasso stagionale (dal 1° agosto 2023) e presto, prevede il sito specializzato Cinematografo.it, diventerà il primo dell’anno: 'Barbie' di Greta Gerwig guida con 32.116.328 euro, i circa due milioni e mezzo di differenza dovrebbero essere colmati entro Natale.

In seconda posizione l’animazione Illumination Prendi il volo, che al debutto realizza 1.242.386 euro, in terza Napoleon, che con 1.179.727 euro parziali arriva a 7.103.687 euro.

Ottimo quarto posto per la new entry Un colpo di fortuna di Woody Allen, con 1.000.610 euro nel fine settimana e totali 1.137.034, da segnalare, sempre in Top10, il quinto posto di Cento domeniche di Antonio Albanese, che totalizza 1.662.966 euro, e il decimo del debutto alla regia di Michele Riondino, Palazzina LAF, con 421.477 euro.

Infine, il confronto con i dati del 2022: da giovedì 8 a domenica 11 dicembre l’incasso totale fu di 4.461.060 euro a fronte degli attuali 7.663.500 euro, sicché si registra un eccellente +72,9%.