Robert De Niro padre per la settima volta a 79 anni

Non è chiaro chi sia la madre dell'ultimo arrivato

Di: Adnkronos

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Robert De Niro padre per la settima volta a 79 anni. Lo ha svelato lo stesso De Niro a ET Canada, durante un'intervista sul suo prossimo film "About My Father". "Ho appena avuto un bambino", ha rivelato la star del Padrino, spiegando di non considerarsi un "papà figo", nonostante Sebastian Maniscalo, che interpreta suo figlio nel film, definisca così il suo personaggio Salvo.

De Niro è stato sposato due volte. Condivide due figli - Drena, 51 anni, e Raphael, 46 - con la sua prima moglie, Diahnne Abbott, e due figli - Elliot, 25 anni, e Helen, 11 - con l'ex moglie, Grace Hightower. È anche padre dei gemelli Aaron e Julian, 27 anni, avuti con l'ex fidanzata, Toukie Smith. Non è chiaro invece chi sia la madre dell'ultimo arrivato.