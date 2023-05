Concertone, Ambra: “Una donna su 5 non lavora dopo un figlio”

“E guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione” ha detto la conduttrice

Di: Alessandra Leo, foto Adnkronos

Il Concerto del Primo Maggio si è svolto ieri a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, ha visto la partecipazione di 50 artisti ed è stato condotto per le sesta volta da Ambra Angiolini, accompagnata dall'attore Biggio.

L'evento è stato trasmesso in diretta Tv su Rai 3 dalle ore 15,20 circa fino alle 19 e dalle ore 20 alle 24. Gli organizzatori dell'evento sono i tre sindacati CGIL, CISL e UIL la società iCompany.

Prima del finale con il cantante Rocco Hunt, i conduttori Ambra e Biggio hanno risposto al discorso del professor Carlo Rovelli che aveva criticato il Governo e il Ministro della Difesa: "Volevamo dire una cosa: qua non c'è censura, quando invitiamo i nostri ospiti lasciamo loro la libertà di esprimere la loro opinione, Perché è importante ed è un atto che riguarda noi e quello che ogni anno facciamo qui in piazza. Quello che dispiace è che non essendo un dibattito politico, nel caso del professor Rovelli, quando si attacca una persona precisa ci dovrebbe essere un contraddittorio, diamo a tutti la possibilità di parlare ma anche a tutti la possibilità di rispondere e questa risposta è mancata. Era giusto dirlo, è un'opinione del professor Rovelli e se avessimo potuto avremmo anche dato la possibilità di avere un contraddittorio, non lo sapevamo e non è successo. Questo è quello che è mancato".



Ambra ha inoltre parlato di lavoro e dignità citando anche i suicidi degli studenti schiacciati dal peso delle aspettative della società. "Una donna su 5 non lavora dopo un figlio, guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione” ha detto poi, riferendosi alla condizione lavorativa delle donne

L’hashtag del concerto è proprio #ildirittochemimanca, in tendenza su Twitter.