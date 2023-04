Brad Pitt in pista al GP di Silverstone per un film sulla Formula Uno

La pellicola, diretta da Joseph Kosinski (regista, tra gli altri, di Top Gun: Maverick con Tom Cruise), è in lavorazione e uscirà nelle sale nel 2024

Di: Arianna Zedda

Il tabloid britannico 'The Sun' ha reso nota la notizia secondo cui Brad Pitt parteciperà al prossimo Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 dopo aver ottenuto un permesso speciale per partecipare al giro di riconoscimento sul circuito di Silverstone a luglio, al fianco dei veri piloti del circus, da Sir Lewis Hamilton al campione del mondo in carica Verstappen, per girare le scene del suo nuovo film, ancora senza titolo, in cui interpreta un pilota ormai ritirato che torna dalla pensione per fare da mentore a una stella nascente.

Il Sun ha commentato " Vedere Brad Pitt in testa al Gran Premio di Gran Bretagna sarà un momento incredibile e surreale per i telespettatori ei fan a Silverstone il prossimo luglio ".

Stefano Domenicali, Ceo di Formula Uno, ha garantito il massimo realismo anche per quanto riguarda l'allestimento del set: " Inizieremo molto presto le riprese a Silverstone. Sarà il primo film in cui le scene verranno fatte nel corso di una competizione. Purtroppo, in termini di produzioni, potrebbe essere invasivo, ma il vantaggio sarà anche un altro modo per dimostrare che la Formula Uno non si ferma mai ".

La pellicola, diretta da Joseph Kosinski (regista, tra gli altri, di Top Gun: Maverick con Tom Cruise), è in lavorazione e uscirà nelle sale nel 2024.