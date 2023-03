Antonio 'Bubu': chi è il finalista sardo della dodicesima edizione di Masterchef

La vocazione per il mestiere di chef è nata presto, quando con le sue nonne preparava il pasto per tutta la famiglia. La cucina per lui è libertà di espressione, ma anche divertimento

Di: Arianna Zedda

Antonio Gargiulo, conosciuto anche come 'Bubu', 19 anni, nato a Vico Equense ma trapiantato a Cagliari, è approdato alla serata finale di Masterchef Italia andata in onda giovedì 2 marzo, insieme agli altri due finalisti.

Antonio, il concorrente più giovane di questa dodicesima edizione, si è presentato nella cucina di Masterchef con un piatto tradizionale dedicato alla Sardegna chiamato “Assaggio della mia isola”: culurgiones in acqua di pecorino, parmigiano e zafferano con olio alla menta.

Bubu però non ha mai dimenticato le sue origini e, nel corso del programma, ha proposto spesso pietanze realizzate con ingredienti tipici della cucina partenopea.

Il 19enne studiava Scienze Archeologiche all’Università La Sapienza di Roma, una facoltà molto distante dalla sua passione per la cucina e proprio nel corso del programma ha annunciato di aver abbandonato gli studi universitari per dedicarsi anima e corpo al suo grande desiderio. "Un racconto l'hai fatto anche tu Bubu, con il tuo sogno di diventare cuoco, anche contro il volere dei tuoi genitori che aspiravano ad altro", sono state le parole di Barbieri durante la finale.

La vocazione per il mestiere di chef è nata presto, quando con le sue nonne preparava il pasto per tutta la famiglia: “Se non si conoscono le ricette della tradizione è impossibile sperimentare”, è stato uno dei suoi motti preferiti.

La cucina per lui è libertà di espressione, ma anche divertimento.