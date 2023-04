Chef Bowerman: "Pesce allevato alternativa del futuro"

Come comunicatori del cibo "sta a noi far capire che il pesce allevato deve essere l’alternativa del futuro"

Di: Adnkronos, foto Il Giornale del Cibo

Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Come comunicatori del cibo “sta a noi far capire che il pesce allevato deve essere l’alternativa del futuro. Il pesce allevato se allevato con determinati criteri è l’unica soluzione”. Così Cristina Bowerman, Chef Patron Glass Hostaria, nel suo intervento in occasione dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis). Poi, aggiunge, “l’introduzione anche nell’alta cucina dei legumi come alternativa proteica valida rispetto al pesce o alla carne per me è lo strumento che mi permette di penetrare” nella cultura generale.