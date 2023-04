Ue, stop alle caldaie a gas dal 2029: la bozza in discussione il prossimo 27 aprile

Le caldaie a gas potrebbero essere vietate in tutti i paesi membri dell’Ue, a partire dal 1° settembre 2029

Di: Arianna Zedda

Le caldaie a gas potrebbero essere vietate in tutti i paesi membri dell'Ue, a partire dal 1° settembre 2029. L'Unione europea sta rivedendo il regolamento Ecodesign : la decisione è attualmente in bozza e in attesa di discussione in Commissione il prossimo 27 aprile.

Il testo definitivo, se approvato, sarà pubblicato entro il 2024. Si tratta di uno stop alla vendita e non di un obbligo di cambiare le caldaie già esistenti .

Il divieto di vendita prenderebbe in considerazione le caldeie che non rispettano un limite minimo stagionale di efficienza pari al 115%: restano escluse quindi anche le caldaie alimentate con combustibili rinnovabili, come quelle con miscele di idrogeno al 20% o biometano al 100%.

Il regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign) si collega a quello sulle case green , perciò sia per i nuovi edifici sia per quelli ristrutturati, sarà vietato utilizzare sistemi di riscaldamento a combustibili fossili come le caldaie a gas.