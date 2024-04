Sesso: classifica lunghezza pene, Ecuador batte tutti e l'Italia è 19esima

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - A chi piacciano le classifiche, e i centimetri, non sarà sfuggita quella sulla lunghezza dell'organo sessuale maschile. A pubblicarla è il 'Daily Mail' e non mancano le sorprese: in testa c'è l'Ecuardor con 17,6 centimetri; seguono il Cameron con 16,6 e la Bolivia con 16. L'Italia? E' 19esima con 15,3 centimetri, ben sopra gli Usa e il Regno Unito, rispettivamente al 60esimo e al 68esimo posto con 13,5 e 13,1 centimetri. Il primo Paese Ue è l'Olanda, nona, con 15,5 centimetri, poi arrivano i cugini 'francesi', 11esimi con 15,5 centimetri. Gli ultimi? I poveri cambogiani con 10 centimetri.

Per realizzare la mappa delle lunghezze, l team "ha estratto i dati sulla dimensione media del pene di quasi 90 Paesi e le misurazioni sono state verificate in modo indipendente", precisa il quotidiano inglese.