Migliore (Fiaso), 'servono più risorse per Ssn ma prima chiarezza su obiettivi'

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - "Sosteniamo la richiesta del ministro della Salute di un significativo incremento del fondo sanitario nazionale, ma per noi è necessario prima di tutto avere chiarezza sugli obiettivi, magari promuovendo finanziamenti dedicati aggiuntivi e mirati, e intervenire sulle regole di funzionamento del sistema, potenziando e restituendo alle aziende sanitarie quel perimetro di gestione manageriale che negli ultimi trent’anni ha assicurato qualità e sostenibilità al servizio sanitario nazionale”. Lo afferma Giovanni Migliore, presidente della Fiaso (Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedalieri), che oggi a Trieste durante la 55esima edizione della Barcolana - a cui quest’anno la Federazione partecipa con una imbarcazione e 30 direttori generali delle aziende federate - ha lanciato la convention 'Fiaso25', 'Cambiamo rotta per il futuro della sanità pubblica' in programma l’8, 9 e 10 novembre al Palazzo dei Congressi di Roma in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione.

Di qui l’appello lanciato da Migliore a Trieste: "E' indispensabile partire da una programmazione che possa correggere le diseguaglianze nel Paese e rivedere le modalità degli investimenti. Ad esempio, la maggior parte delle risorse assegnate con il cosiddetto articolo 20 sono rimaste nella contabilità dello Stato senza poter essere utilizzate”. Secondo il presidente Fiaso, "è ormai ineludibile adeguarsi a una realtà in piena evoluzione, che oggi ad esempio passa anche attraverso la digitalizzazione e la possibilità di sviluppare cure personalizzate e a domicilio del paziente, attraverso lo sviluppo di nuove competenze dei nostri sanitari”.

“Efficienza, digitalizzazione, competenza, ricerca, innovazione sono dunque tutti i temi sul tavolo. Dobbiamo rinnovare un patto sulla salute con i cittadini: per questo invito tutti a partecipare al dibattito che la Fiaso organizzerà a Roma a novembre per i suoi 25 anni", conclude Migliore.

L'evento 'Cambiamo rotta per il futuro della sanità pubblica' sarà uno spazio di dibattito con protagonisti del settore, professori universitari e istituzioni su una serie di temi chiave per la sanità, proprio nelle settimane in cui viene discussa e approvata la legge finanziaria.

"La Corte dei conti, nel suo Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, ha sottolineato che il risultato di esercizio del Ssn - ricorda Fiaso - misurato come differenza tra le entrate previste dallo Stato per la copertura dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e le spese sostenute per l’assistenza sanitaria, si presenta in netto peggioramento, con perdite in crescita, dai 1.025 milioni di disavanzo del 2021 a poco meno di 1.470 milioni (erano 800 milioni nel 2020). Il fenomeno è diffuso in tutte le aree del Paese, ma tocca in misura maggiore le regioni a statuto ordinario del Centro Nord, a riprova di una sofferenza estesa".

"Anche se a tassi più contenuti dello scorso biennio, secondo la Corte la spesa sanitaria continua dunque a crescere più delle entrate, ponendo le Amministrazioni di fronte alla necessità, come è avvenuto anche quest’anno, di dirottare al finanziamento del settore risorse aggiuntive per garantire l’equilibrio dei conti", conclude la Federazione.