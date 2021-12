Covid: a Bosa focolaio in un centro anziani

Scoppia un focolaio in una struttura di accoglienza per anziani a Bosa: tra operatori sociali e ospiti sono risultate positive 18 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Lo rende noto il sindaco della cittadina Piero Franco Casula, sottolineando che sale così a 22 il numero delle persone positive in città. "Al momento nessuno manifesta sintomatologie importanti. Auguriamo loro una pronta ripresa", fa sapere il primo cittadino.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione per i bosani: a disposizione per le vaccinazioni il Piano terra del Convento dei Cappuccini.

Le somministrazioni saranno effettuate tutti i sabato, a partire dalle 9 alle 16. Ogni sabato saranno vaccinate circa 500 persone che potranno recarsi all'hub anche senza prenotazione. "Potranno vaccinarsi tutti i cittadini residenti a Bosa e nei comuni della Planargia (Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes) dai 18 anni in su, che abbiano già ricevuto le prime due dosi da almeno 5 mesi - annuncia Casula -Siamo alla vigilia delle festività natalizie e di fine anno, è interesse di tutti evitare situazioni a rischio che possano compromettere la zona bianca.

In questo senso è necessario l'impegno di tutti, dalle famiglie alla scuola, dagli operatori commerciali ai clienti, degli operatori sociali delle strutture di accoglienza, ed è per questo che ribadiamo l'importanza di rispettare le regole e di procedere senza indugio nella campagna per le vaccinazioni"