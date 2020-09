Lamorgese: "Non possiamo bloccare i barchini affondandoli"

Il ministro dell'Interno è intervenuta al Forum Ambrosetti

Di: Redazione Sardegna Live

"Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna quindi lavorare con i Paesi di provenienza, come la Tunisia dove sono stata due volte a luglio ed agosto". Parole della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenuta al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

La ministra ha ricordato che "negli ultimi due mesi tutti i migranti sono arrivati con sbarchi autonomi, l'unico arrivo con una nave ong è avvenuto la scorsa settimana ed ha riguardato 350 persone".