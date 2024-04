Città metropolitana di Cagliari: Rita Dedola nuova consigliera di parità

Rita Dedola è la nuova consigliera di parità della Città Metropolitana di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Rita Dedola è la nuova consigliera di parità della Città Metropolitana di Cagliari, organismo di garanzia a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro le discriminazioni di genere sul lavoro, ed è stata nominata con decreto della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Dedola succede a Susanna Pisano e sarà affiancata dalla consigliera supplente Bruna Biondo, nominata con lo stesso decreto. Le due consigliere sono state presentate ufficialmente nel corso di un incontro con la stampa nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro.

"È mia intenzione - ha spiegato Dedola - migliorare la comunicazione dei servizi di tutela che la mia funzione e l'ufficio svolgono quotidianamente, tra cui quello di assistere a titolo gratuito le lavoratrici e i lavoratori oggetto di discriminazioni da parte di datori di lavoro pubblici e privati. Le azioni si intendono in sede stragiudiziale e conciliatoria o in sede giudiziale, potendo agire in rappresentanza o su delega dei lavoratori, oltre che ad adiuvandum, ovvero a sostegno".

Dedola, cagliaritana, è un'avvocata di grande esperienza nel campo del diritto penale e delle pari opportunità e ha ricoperto numerosi incarichi in ambito giuridico, tra cui quello di presidente dell'Ordine degli avvocati di Cagliari. Dal 2019 al 2022 è stata assessora alla Pubblica Istruzione, Rapporti con l'Università, Politiche Giovanili, Affari Generali e Pari Opportunità del Comune di Cagliari.

Foto: Comune di Cagliari