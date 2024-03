Verbali elettorali, c'è ancora da attendere per la proclamazione degli eletti

Stasera in Appello forse quelli della circoscrizione di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

I verbali elettorali dell'ufficio circoscrizionale di Cagliari verranno consegnati non prima si stasera, al più tardi domattina, all'ufficio centrale regionale insediato alla Corte d'Appello di Cagliari. Mancano ancora le firme dei magistrati, impegnati comunque con le proprie incombenze, ma il lavoro di controllo è concluso. Una mole di carte non indifferente per la circoscrizione con più elettori nell'Isola.

È l'ultima circoscrizione che il collegio presieduto da Gemma Cucca dovrà verificare e che serve per il verbale definitivo e la proclamazione ufficiale degli eletti, attesa dunque per lunedì o martedì, ma comunque nei tempi tecnici previsti per legge.

La comunicazione arriverà nelle pec di tutti i candidati risultati titolari dei 60 seggi del Consiglio regionale. E sarà solo allora che la presidente della Regione in pectore Alessandra Todde potrà convocare la prima seduta dell'Aula (la legge prevede entro 20 giorni) e presentare la sua giunta.

Le interlocuzioni e i colloqui con le forze politiche si stanno facendo più fitti. Questa mattina nella sede cagliaritana della coalizione del campo largo in via Sonnino, Todde sta incontrando i Progressisti, con Massimo Zedda e Gianfranco Satta, e sono attesi Psi e Sardi in Europa.