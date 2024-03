Iter per nuovi ospedali a Sassari e Alghero, Pais (Lega) soddisfatto

Il presidente del Consiglio regionale uscente commenta una delle ultime delibere della Giunta Solinas

Di: Redazione Sardegna Live

"Alghero avrà il nuovo ospedale. La Giunta regionale con delibera 6/17 ha ufficialmente avviato l'iter per la costruzione dei nuovi ospedale di Alghero e Sassari affidando alla ASL 1 di Sassari la redazione dell'iter progettuale e individuando le risorse necessarie ammontanti ad 800 milioni di euro, che sono coperti grazie alle risorse disponibili derivanti dall'Accordo Stato-Regione". Il presidente del Consiglio regionale uscente Michele Pais, commenta così una delle ultime delibere della Giunta Solinas che ha già sollevato polemiche, soprattutto ad Alghero.

"Del nuovo ospedale di Alghero in particolare se ne parla da oltre 20 anni senza che nel passato si sia arrivati a concretezza. Oggi è realtà - continua Pais - Nel frattempo comunque di un iter che naturalmente necessiterà di qualche anno alla costruzione ed entrata in funzione del nuovo ospedale, gli ospedali Civile e Marino sono oggetto di importanti adeguamenti, anche nell'ottica di una loro utilizzo sanitario (hospice, ambulatori medici, residenze per anziani)".

"La mia convinzione, per quando riguarda l'ospedale Marino, è che anche nel futuro debba continuare nella propria vocazione ortopedica, riabilitativa e di medicina della sport. Nessuno pensi a dismissioni o utilizzi diversi da quello sanitario" tiene a precisare Pais.