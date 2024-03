**Basilicata: Schlein, ‘fiduciosa che faremo accordo’**

Di: Adnkronos

Roma, 05 mar. - (Adnkronos) - “In Basilicata c’è una discussione ancora in corso come in Piemonte. Io rispondo per il Pd: noi siamo testardamente unitari e non perché c’è lo ordina il dottore ma perché c’è lo chiedono le persone. Io sono fiduciosa che troveremo l’accordo”. Così Elly Schlein a Porta a Porta su Rai1.