Camilla Soru (Pd): “In Sardegna la vittoria non è in dubbio”

Secondo la neo consigliera regionale “non ci sono gli estremi per un riconteggio dei voti”

Di: Redazione Sardegna Live

"Confermo che il divario si è assottigliato rispetto a lunedì ma il vantaggio sul candidato del centrodestra è rimasto e la vittoria non è in dubbio". Lo dichiara la neo consigliera regionale Camilla Soru (Pd), in un'intervista al Corriere della Sera, in cui commenta lo spoglio dei voti delle elezioni regionali che non si è ancora concluso, dopo la vittoria della candidata del campo largo Alessandra Todde.

"Mi dicono che domani dovrebbero arrivare i dati di un piccolo Comune, Silius, che ha poco più di mille abitanti. Non ci sono i numeri per ribaltare il risultato - prosegue -. Certo non è stato un cappotto, così come del resto non lo ottenne Truzzu quando diventò sindaco di Cagliari nel 2019. Ma la legge elettorale dice che per vincere basta ottenere un voto in più dell'avversario".

Secondo l'esponente dem "non mi pare che ci siano gli estremi per una scelta del genere" cioè quella del riconteggio dei voti, "nessuno finora ha denunciato irregolarità, non è che spuntano ora perché il divario si è assottigliato".